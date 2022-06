Die erste Ausstellung nach der Sanierung des Gasometers zeigt seit Anfang Oktober 2021 die Schönheit der Natur und welchen Einfluss die Menschen auf ihre Umwelt haben. Es geht um die Schönheit unseres Planeten, aber auch um die Zerstörung durch Rodung und Ölverschmutzungen.

Die Besucher erleben hier eine Reise durch Wasser, Wälder und Wüsten - zum Teil in 3D. So können wir als Spinne durch den Regenwald huschen, wie ein Pfeilgiftfrosch in freier Natur rumhüpfen oder wie ein Astronaut aus dem All auf die Erde schauen.

Der Hingucker der Ausstellung ist eine riesige Weltkugel in einem 100 Meter hohen Raum. Dort werden hochauflösende, aktuelle Satellitenbilder auf die Installation projiziert: Wolken, Flugzeug- und Schiffsbewegungen und die Vielfalt der Meere.