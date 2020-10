Das Freilichtmuseum in Hagen hat sich auf Handwerk und Technik spezialisiert. Es ist das einzige in Europa, in dem Handwerk von früher im Mittelpunkt steht. Das Museum bietet viele Gründe für einen Besuch: über 50 Werkstätten und Betriebe, kilometerlange Spazierwege oder Gastronomie-Betriebe

Handwerker arbeiten wie früher

Besonders beliebt: Handwerker von früher live erleben. Rund ein Drittel der Häuser ist abwechselnd besetzt. Metall- und Schmiedetechnik, Berufe aus der Papierindustrie oder Bäcker, Müller und Frisör - hier zeigen Menschen die Berufe im Kontext der damaligen Zeit und beantworten Fragen der Besucher.

Mettwurst und Museumsbier

Das Gelände eignet sich mit seiner wunderschönen Natur für einen längeren Tagesausflug - am besten kombiniert mit einem Picknick. Produkte wie Rosinenstuten, Mettwurst oder Museumsbier können vor Ort gekauft werden. Ab dem 1.11. geht das Freilichtmuseum in Winterpause - bis zum 1. April.