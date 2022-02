Viele Jahrzehnte galt die Emscher als "Köttelbecke", weil ungereinigtes Abwasser aus der gesamten Industrieregion in sie abgeleitet wurde. Durch den Bergbau konnten lange keine unterirdischen Kanäle angelegt werden. Das hat sich nun geändert und die Emscher ist seit Anfang 2022 wieder sauber.

Zwischen Holzwickede und Dinslaken über eine Länge von 101 Kilometern Wegstrecke können Radfahrer:innen und Wanderer mit Kindern und Hunden hier Freizeitparadies, Industriekultur und Naturerlebnis haben. Dabei ist der Emscherweg über die Städte gut erreichbar und ausgeschildert.

Zu den Hotspots auf der Strecke gehören unter anderem der Phoenixsee und Phoenix West in Dortmund, das Schiffshebewerk Henrichenburg (am Streckenrand), der "Walkway and Tower" Recklinghausen, der Carbon Obelisk in Essen, der BernePark Bottrop, der Nordsternpark und der Gasometer Oberhausen.