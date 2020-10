Der größte private Tierpark in NRW bietet mehr als er im Namen verrät. Hier leben etwa 900 Tiere aus 140 Arten. Auf dem riesengroßen Parkgelände gibt es auch einen Streichelzoo, zwei große Spielplätze, kleinere Fahrgeschäfte, kostenlose Grillhütten und einen großen Indoorspielplatz.

Die Parkgröße ermöglicht in Zeiten von Corona einen entspannten Ausflug mit Abstand. Leider darf das Affengehege zum Schutz der Tiere momentan nicht betreten werden. Sehen und füttern klappt trotzdem - auch in der Freiflughalle, in der rund 150 Sittiche leben, die direkt aus der Hand fressen.

Der Park will vor allem Kindern ein Erlebnis bieten. Der Piratenspielplatz ist noch relativ neu, bietet aber auch Erwachsenen etwas: in der Relax-Zone können sie entspannen, während die Kinder auf dem Spielplatz toben. Auch die Themengärten im Park sind ein Hingucker.