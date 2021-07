Worum geht es?

New York im Februar 1864: Der amerikanische Bürgerkrieg wütet, Frauen beginnen für ihr Wahlrecht zu kämpfen und die Brooklyn Bridge ist noch die spektakuläre Vision eines deutschen Ingenieurs und seines Vaters. Mitten in dieser unruhigen Zeit verliebt er sich in die junge selbstbewusste Emily.

Emily würde gerne mit auf die Straßen gehen, um für die Rechte der Frauen zu demonstrieren. Doch damit ihr Mann seinen Traum wahr machen kann, den Stadtrat überzeugt und das Geld zusammenbekommt, muss sie einen guten Eindruck bei der gehobenen New Yorker Gesellschaft machen.

Er will die längste Hängebrücke der Welt bauen. Doch kurz nach Baubeginn wird er so krank, dass er Emily zu seinem Statthalter auf der Baustelle macht. Nun ist sie mittendrin im Kampf der Geschlechter; denn es gibt Widerstände gegen eine Frau an der Spitze dieses sensationellen Großprojekts.

Emily muss entscheiden, was sie will - und was sie bereit ist, dafür zu opfern …