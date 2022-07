Worum geht es?

Asha ist eine begnadete Programmiererin und hat große Karrierechancen. Als sie jedoch auf Cyrus trifft, wirft sie ihre bisherigen Pläne komplett über den Haufen. Cyrus ist ein sehr charismatischer Typ, hält sich als freier Trauerredner über Wasser. Die beiden werden ein Paar und heiraten.

Auch beruflich wollen die beiden bald gemeinsame Wege gehen. Mit ihrem Freund Jules gründen Asha und Cyrus ein Start-Up. Sie entwickeln ein neues soziales Netzwerk, bei dem Nutzer mit Hilfe weniger Fragen für sie passende Rituale generieren können.

Asha programmiert den Algorithmus für die App, doch es ist Cyrus, der als Kopf des Start-Ups gefeiert wird. Fans der App sehen in ihm plötzlich so eine Art Messias und Asha rückt immer mehr in den Hintergrund.

Hier bitte Stichwort aus Textbaustein zum Autor einbauen



Warum sollten Sie dieses Buch lesen?

"Unser Plan für die Welt" ist irre witzig und dabei auch super spannend. Die Autorin Tahmima Anam gibt einen umfangreichen Einblick in die Welt der Start-Ups, lässt ihre Leserinnen und Leser an dem Wahnsinn dieser Welt teilhaben.

Der Roman liest sich sehr kurzweilig und man fiebert mit den drei Hauptfiguren mit. Wird die Liebe zwischen Asha und Cyrus halten? Wie es für die drei plötzlich über 200 Mitarbeiter zu haben?

Ein kluger und unterhaltsamer Roman über unsere Gegenwart, den Sinn des Lebens, das Internet und die Liebe.

Für wen ist das Buch?

Für alle, die sich für soziale Netzwerke interessieren und sich auf unterhaltsame Weise kritisch mit diesen auseinander setzen wollen.

Das Buch auf einen Blick:

Tahmima Anam

Unser Plan für die Welt

352 Seiten

Verlag: Hoffmann und Campe

Übersetzung: Kirsten Riesselmann

ISBN: 978-3-455-01426-6

Preis: 22 Euro