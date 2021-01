Warum sollten Sie dieses Buch lesen?

"Alle sind so ernst geworden" ist ein Buch, das perfekt in unsere aktuelle Zeit passt, weil es uns das gibt, was wir gerade so sehr vermissen. Denn dieses Buch zu lesen, fühlt sich so an, als würde man sich zu Freunden mit an den Tisch setzen und einem guten Gespräch lauschen.

Martin Suter und Benjamin von Stuckrad-Barre liefern sich hier wirklich einen sehr amüsanten Schlagabtausch. Sie sprechen über alles, was ihnen in den Kopf kommt, und das ist nicht anstrengend, sondern macht wirklich Spaß.

Und am Ende hat man das Gefühl, dass man die beiden Autoren etwas kennengelernt hat.

Für wen ist das Buch?

Für alle, die Fans von Martin Suter und Benjamin von Stuckrad-Barre sind und die sich in Zeiten des Lockdowns nach ein bisschen Leichtigkeit und guten Gesprächen sehnen.

Das Buch auf einen Blick:

Martin Suter/Benjamin von Stuckrad-Barre

Alle sind so ernst geworden

272 Seiten

Verlag: Diogenes

ISBN: 978-3-257-07154-2

22 Euro