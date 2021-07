Worum geht es?

Sie heißt Susanne Schmidt, kommt aus dem Ruhrgebiet und lebt seit 25 Jahren in Berlin. Und als in dieser Stadt Plakate hängen, auf denen die Verkehrsbetriebe dringend ältere Frauen suchen, die Busfahrerinnen werden wollen, da meldet sie sich. Mit anderen Frauen, die meisten über 50.

Was sie erlebt, davon erzählt sie in diesem Buch: Haltestellen, an denen sie aus Versehen vorbeifährt. Pöbelnde Kunden, echte Ekelpakete und solche, die ihr Blumen schenken. Spontane Parties im Doppeldeckerbus, Kinder, die sie schwarz fahren lässt, weil sie ihre Monatskarte vergessen haben.

Man begreift, warum Wartehäuschen so was Besonderes haben, warum man dort seine große Liebe finden kann. Busfahrerin, für Susanne Schmidt ist es der schönste Beruf der Welt, immer unterwegs, Königin der ganzen Stadt.