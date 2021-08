Worum geht es?

Susann Pásztors neuer Roman spielt auf zwei Zeitebenen. Im Jahr 1973 sind die beiden Hauptfiguren Kat und Easy noch Teenager. Die Zwei sind beste Freundinnen, teilen alles miteinander, doch dann lässt ein tragischer Unfall die beiden auseinanderdriften, beendet ihre Freundschaft.

Die andere Zeitebene spielt in der Gegenwart. Kat und Easy sind beide über 60, haben Jahrzehnte keinen Kontakt gehabt. Doch dann bekommt Kat eine Nachricht von Easy und die beiden beschließen, sich wiederzusehen.

Sie treffen sich auf Kreta und blicken auf die vergangenen Jahre zurück, auf ihr Leben. Und sie erinnern sich an Fripp, in den sie beide damals verliebt waren. Ihre Erinnerungen an die Zeit mit ihm unterscheiden sich jedoch sehr und sie fragen sich, warum dies so ist.