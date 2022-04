Stephan Knösel lebt mit seiner Familie in München und arbeitet dort als freiberuflicher Drehbuchautor beim Fernsehen. Sein erster Roman "Echte Cowboys" erschien 2010 und das Jugendbuch "Jackpot – wer träumt, verliert "war 2013 für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert.

Reto Klindt studierte Illlustration und Kommunikationsdesign an der HTK und Animationsdesign an der ASH in Hamburg. Seit 2008 arbeitet er nicht nur für Kinder und Jugendbücher, sondern u.a. auch für Comics, Kartenspiele, CDs und Games.