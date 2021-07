Über die Autorin

Shida Bazyar wurde 1988 in Hermeskeil geboren, einer deutschen Kleinstadt, wie sie sie in diesem Roman vielleicht beschreibt. Sie hat Literarisches Schreiben in Hildesheim studiert und war, neben dem Schreiben, viele Jahre in der Jugendbildungsarbeit tätig. Ihr Debütroman "Nachts ist es leise in Teheran" erschien 2016 und wurde u.a. mit dem Bloggerpreis für Literatur, dem Ulla-Hahn-Autorenpreis und dem Uwe-Johnson-Förderpreis ausgezeichnet und in mehrere Sprachen übersetzt.