Worum geht es?

Es ist Mai 2020 und Venedig befindet sich im Lockdown. Die Straßen sind leer, die Touristen zu Hause geblieben, überall gilt Maskenpflicht. Commissario Morello wurde aus Sizilien nach Venedig versetzt, weil er in seiner Heimat von der Mafia bedroht wird.

An einem Tag werden Commissario Morello und seine Kollegin Anna Klotze Zeuge, wie ein junger Mann in den Canal Grande springt. Sie können ihn retten und erfahren, dass er aus Nigeria geflohen ist.

Der junge Mann ist verzweifelt, denn seine Freundin ist in Not. Sie wird von der nigerianischen Mafia in Sizilien zur Prostitution gezwungen. Commissario Morello und Anna Klotze beschließen zu helfen und reisen nach Sizilien. Doch dort angekommen, wird Morello direkt verhaftet.