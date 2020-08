Worum geht es?

Der weltberühmte Komponist Gustav Mahler ist 1910 an Bord eines Schiffes, das ihn nach Europa zurückbringt. Er ist schwer krank und weiß, dass er nicht mehr lange zu leben hat.

Sein Leben zieht an ihm vorüber, die Sommer in den Bergen, der Tod seiner kleinen Tochter, die Leidenschaft für die Musik, die Liebe zu seiner Frau Alma, die er schon längst an einen anderen verloren hat.

Wehmütig blickt er auf sein Leben, als würde ihm erst jetzt, an seinem Ende bewusst, wie reich und bunt es war. Als habe er versäumt, es zu leben.