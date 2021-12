Worum geht es?

William Henry Devereaux Jr., genannt Hank, ist die Hauptfigur in Richard Russos neuem Roman "Mittelalte Männer". Er ist glücklich verheiratet, hat zwei Töchter und arbeitet als Professor an einer kleinen Uni in Pennsylvania. Es läuft also eigentlich ganz rund im Leben von Hank. Eigentlich.

Denn in der Woche vor seinem 50. Geburtstag geht dann plötzlich alles schief, was so schief gehen kann - und Hanks geordnetes Leben gerät ins Wanken. An der Uni gibt es Streit und Budgetkürzungen, Hank beginnt an seiner Ehe zu zweifeln und dann ist da auch noch die Sache mit seiner Prostata…