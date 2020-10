Was sagt Buchkritiker Denis Scheck?

Fords Erzählstil ist atemberaubend: Von seinen Sätzen geht ein eigentümliches Flirren aus. Denn Richard Ford - mit seinen über 70 Jahren - weiß mehr darüber wie Menschen ticken als normale Autoren. Dieser Erzählband kann auch gelesen werden als Leitfaden zur Menschenkunde.

Ford ist meisterhaft darin, die Charaktere in ihrer ganzen Unvollkommenheit zu zeigen - und auch darin, wie sie damit umgehen. Was wäre gewesen, wenn…? Warum ist das Leben so gelaufen, wie es ist? Und was hätte wann besser laufen müssen? Unglaublich spannend!

Für wen ist das Buch?

Dieses Buch ist für alle, die ein Faible haben für das Noch-Offene, Noch-Unbestimmte. Den kurzen Moment, bevor das Leben wieder einen Weg einschlägt. Und für alle, die sich für das Unvollkommene in uns interessieren - und die Art, wie wir unsere Art und Weise, wie wir mit dieser Bürde umgehen.

Das Buch auf einem Blick:

Richard Ford

Irische Passagiere

288 Seiten

Verlag: Hanser

Übersetzung: Frank Heibert

ISBN: 978-3446265882

22 Euro