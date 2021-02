Worum geht es?

Raphaela Edelbauer nimmt den Leser in "Dave" mit in die Zukunft. Der Klimawandel hat so unbarmherzig zugeschlagen, dass es zwar noch über 30 Milliarden Menschen gibt, die aber unter den Bedingungen von Schaben leben.

Syz ist Programmierer. Mit vielen anderen arbeitet er in einem riesigen Labor daran, einen Supercomputer zu erschaffen - eine Künstliche Intelligenz mit dem Namen "Dave". Dave soll nicht nur eine Höchstleistung an Rechenkraft haben, sondern auch die erste Maschine mit menschlichem Bewusstsein sein.

Für seine Arbeit an Dave taucht Syz tief in die Geschichte des Labors ein und beginnt bald seine Aufgabe zu hinterfragen. Soll "Dave" wirklich das Leben aller Menschen verbessern oder was sind die eigentlichen Ziele, die hinter der Entwicklung dieses Supercomputers stecken?