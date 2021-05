Ralf König ist 1960 in Soest geboren und hat an der Kunstakademie in Düsseldorf studiert. Seit 1980 veröffentlicht er Comics in diversen Schwulenmagazinen. Seinen Durchbruch schaffte er 1987 mit dem Comic "Der bewegte Mann", der auch verfilmt wurde. Seine Comics werden in 18 Sprachen übersetzt.