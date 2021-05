Worum geht es?

Eines Nachts hören Tom und Milli ein seltsames Geräusch am Fenster. Als sie auf dem Dach des Hochhauses nachsehen, entdecken sie eine alte Holzkiste. Die versucht dort zu landen. Neugierig öffnen die Kinder die Kiste, aus der viele verschiedene magische Gegenstände herausgespringen.

Tom und Milli merken schnell, dass die Gegenstände wie die goldene Kugel, der fliegende Teppich und der sprechende Froschkönig aus bekannten Märchen stammen. Da taucht der unheimliche, schwarz gekleidete Besitzer des Hochhauses auf. Mister Grimm behauptet, dass diese Gegenstände ihm gehören.

Mr. Grimm will alles aus der Kiste zurück haben. Doch wer ist dieser Mann überhaupt? Tom und Milli versuchen herauszufinden, was es genau mit den Gegenständen auf sich hat und geraten so in ein gefährliches Abenteuer.