Über die Autorin

Petra Piuk lebt in Wien. Bevor sie Autorin wurde, hat sie viel ausprobiert: Kasperltheaterspielerin, Mitarbeiterin in Umweltschutzorganisationen, Moderatorin bei Kinderveranstaltungen, TV-Redakteurin einer Tiersendung und Darstellerin in einem Tierschutzspot. "Rotkäppchen rettet den Wolf" ist ihr erstes Kinderbuch.

Über die Illustratorin

Gemma Palacio kommt aus Asturien, das liegt in Nordspanien. Sie lebt aber seit einigen Jahren in Salzburg. Sie hat Kommunikationswissenschaft studiert und lange als Grafikerin gearbeitet. 2019 hat sie die Entscheidung getroffen, einfach nur zu zeichnen, wovon sie immer geträumt hatte. Seitdem zeichnet sie für Kindermagazine und für verschiedene soziale Organisationen.