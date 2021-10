Riel Nason arbeitet als Schriftstellerin und Textilkünstlerin und näht auch außergewöhnliche Flickendecken, wodurch ihr die Idee zu diesem Buch kam. Für ihre Werke hat sie schon mehrere Auszeichnungen erhalten, wie den "Commonwealth Book Prize" und den "Margaret and John Savage First Book Award".

Byron Eggenschwiler ist ein bekannter Illustrator, der erst spät zum Zeichnen kam. Seine Illustrationen werden jetzt in der "New York Times", dem "New Yorker" und "Wall Street Journal" veröffentlicht. Er lebt in Kanada.