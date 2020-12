Was sagt Kritikerin Christine Westermann?

Melanie Garanin hat das kurze Leben des kleinen Jungen in Zeichnungen festgehalten, hat seine Geschichte und die seiner Familie dazwischen gepackt. Melanie Garanin kann das so nah und so persönlich und so gut wie keine andere. Sie ist Nils' Mutter, sie ist Zeichnerin und sie schreibt Kinderbücher.

Nils heißt das Buch. Und vorne auf dem Buchdeckel steht ein mutiger kleiner Gänserich mit Ritterhelm und Laserschwert, bereit, es mit dem Bösen in der Welt aufzunehmen. Und darunter die Zeile: Von Tod und Wut. Und von Mut. Dem Mut der Familie, auszuhalten, was so unfassbar schmerzlich endete.

WDR 2 Literaturkritikerin Christine Westermann

Und so vielversprechend und fröhlich begann. Kleiner Stern, so haben die älteren Geschwister den kleinen Bruder bei seiner Geburt genannt. Das Buch erzählt die unendlich traurige Geschichte vom sinnlosen Tod eines kleinen Jungen. Dennoch ist sie voller Leben, voll mutiger Zuversicht.



Wie Melanie Garanin malt und wie sie schreibt, berührt ganz tief drinnen. Über der ganzen pechschwarzen Traurigkeit, die einem das Herz schwer macht, liegt auch eine sanfte Fröhlichkeit. Ein zartes, aber strahlendes Leuchten. Wie eben nur ein kleiner Stern leuchten kann.



Für wen ist das Buch?

Ein Buch für alle, die einen traurigen Verlust erlebt haben und nun irgendwie weitermachen müssen.

Das Buch auf einem Blick:

Melanie Garanin

Nils - Von Tod und Wut. Und von Mut

200 Seiten

Verlag: Carlsen

ISBN: 978-3551760494

22 Euro