Warum sollten Sie dieses Buch lesen?

Matt Ruff beschreibt in "Lovecraft Country" sehr anschaulich, wie sich das Leben Schwarzer in den 50ern in den USA angefühlt haben muss und auch wenn das Buch damit einen ordentlichen Sprung in die Vergangenheit macht, ist einem beim Lesen durchaus bewusst, dass das Thema immer noch aktuell ist.

Der Roman ist in einer leichten und auch lustigen Sprache erzählt, so dass man als Leser gut in die Geschichte reinkommt und das Buch dann gar nicht mehr aus den Händen legen mag. Aufgebaut ist es in einzelnen Episoden, die auch immer wieder aus einer anderen Perspektive erzählt werden.

Wie es auch für den Schriftsteller H.P. Lovecraft typisch war, arbeitet Matt Ruff in "Lovecraft Country" mit phantastischen Elementen und driftet immer wieder in Richtung Horrorgeschichte. Der wahre Horror steckt hier allerdings nicht im Geisterhaus, sondern ganz klar in den Rassismus-Schilderungen.

Für wen ist das Buch?

Dieser Roman lässt allen ab etwa 15 Jahren empfehlen. Sie sollten Interesse an gesellschaftlichen Themen haben und Bücher mit phantastischen Elementen mögen.

Das Buch auf einem Blick:

Matt Ruff

Lovecraft Country

432 Seiten

Verlag: dtv

Übersetzung: Anna Leube und Wolf Heinrich Leube

ISBN: 978-3-423-21915-0

11,95 Euro