Worum geht es?

In den Niederlanden kennt Martine Bijl fast jeder, sie spielt in einer sehr erfolgreichen Comedyserie die Hauptrolle, hat eine Kochshow, ist erfolgreiche Kinderbuchautorin, glücklich verheiratet. Ihr Leben läuft wie am Schnürchen. Bis an einem schönen Herbstmorgen in ihrem Hirn ein Ballon platzt.

Der geplatzte Ballon ist eine Hirnblutung. Sie ist ohne jede Orientierung, kriegt keine klaren Sätze raus. Als sie nach Wochen endlich wieder etwas sagen kann, fragt sie den Chirurgen: Wie bekommt man eine Hirnblutung? Ohne zu zögern antwortet er: Zufall. Ein Zufall, der sie getroffen hat.

Sie beginnt, aufzuschreiben, was sie erlebt, sie bewegt. Sie kann nicht mehr arbeiten, nicht in ihren geliebten Garten gehen, sie wird unberechenbar, will aber immer noch mitbestimmen. Sie hat einen wunderbaren Mann, der sie mit ihrer Sprunghaftigkeit, ihrer Not, ihren Emotionen aufzufangen weiß.