Was sagt Kritikerin Christine Westermann?

Das Geschehen im Buch driftet immer mehr Richtung Krimi ab und wartet mit durchaus irren Wendungen auf. Man hat das deutliche Gefühl, dass Linus Reichlin, der eigentliche Autor dieses schrägen Durcheinanders, eine Menge Spaß daran hatte, dieses Buch zu schreiben.

Grämen Sie sich nicht, wenn Sie selbst am Ende nicht begreifen, was eigentlich warum passiert ist. Was Intuition und was Wahrheit ist. Blättern Sie einfach nochmal in dem Roman und ich wette, Sie finden auf jeder Seite eine Stelle, bei der Sie still vor sich hin kichern.

WDR 2 Literaturkritikerin Christine Westermann

Der Roman "Señor Herreras blühende Intuition" ist amüsant und witzig geschrieben, hat aber auch feine poetische Stellen, ist mit Zitaten berühmter Schriftsteller geschmückt. Und nervende Literaturkritiker kriegen immer wieder ordentlich ihr Fett weg.

Für wen ist das Buch?

Für alle, die sich in dieser tristen Zeit beim Lesen mal wieder amüsieren wollen. Man lacht sich schlapp.

Das Buch auf einem Blick:

Linus Reichlin

Señor Herreras blühende Intuition

272 Seiten

Verlag: KiWi/Galiani Berlin

ISBN: 978-3-86971-227-7

20 Euro