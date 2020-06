Was sagt Buchkritiker Denis Scheck?

Leif Randt hat mit "Allegro Pastell" einen Roman über die moderne Liebe geschrieben. Im Mittelpunkt stehen zwei urbane Hipster, die richtige "Reflexionsmonster" sind. Sie reflektieren sich permanent, sind nie einfach in einem Moment, sondern kalkullieren immer schon die facebook-Reaktionen mit ein.

Und auch wenn die Beiden sich in diesem Lebensstil eigentlich sehr einig sind, bleiben sie - man darf es verraten - am Ende nicht zusammen, was diesen Roman noch interessanter werden lässt. Denn so ist es gerade dieses romantische Motiv der verfehlten Liebe, was den Leser hier so einnimmt.

Zudem ist "Allegro Pastell" ein Text, der auch durch seine soziologische Intelligenz besticht. Leif Randt hat ein brennendes Interesse für die Gegenwart und erklärt sie dem Leser hier auf lesenswerte Weise.

Für wen ist das Buch?

Für Leser, die sich für unsere Gegenwart interessieren und Lust auf eine moderne Liebesgeschichte haben.

Das Buch auf einem Blick:

Leif Randt

Allegro Pastell

288 Seiten

Verlag: Kiepenheuer & Witsch

ISBN: 978-3-462-05358-6

Preis: 22,00 Euro