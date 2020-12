Worum geht es?

Klaus Wallendorf ist der lustigste Kollege im Super-Star-Ensemble der Berliner Philharmoniker. Das steht hinten auf dem Buchdeckel, ein Zitat der Berliner Zeitung. Eigentlich wollte er Schlagzeuger werden, das war aber nicht nur den Nachbarn, sondern auch ihm zu laut. Wurde er eben Hornist.

Wie und warum und was das für ein Spaß ist, davon erzählt dieses Buch. Klaus Wallendorf plaudert direkt aus dem Orchestergraben. Warum die Bläser meistens schon vor der Pause gehen zum Beispiel. Sie haben nämlich Sinfonie-Küchendienst und müssen die Würstchen heiß machen, die es in der Pause für alle gibt.

Wallendorf kennt sie alle, die großen Dirigenten, auch den großen Karajan, bei dem er vorspielen musste, bevor er bei den Berliner Philharmonikern aufgenommen wurde. Wie das abgelaufen ist, da hält man selbst vor Aufregung ein bisschen die Luft an.

Klaus Wallendorf erzählt von den Gastspielen in aller Welt. Wie man auf dem Hochsitz tiefe Töne übt. Und auch davon, was im Rachenraum eines Hornisten vor sich geht. Am Rande kriegt man immer wieder mit, dass so ein Hornist kein Kind von Traurigkeit ist. Klaus Wallendorf schon gar nicht.