Worum geht es?

"Wir dachten, es macht Sinn, wenn wir vorne einen Überfalltaster einbauen. Da kannst du im Notfall mit dem Knie dagegendrücken", sagt der Mann in der Autowerkstatt zu Johann. Notfall wäre, wenn Johann Scheerer entführt würde. Entführt wie sein Vater Jan Philipp Reemtsma im März 1996.

Die Familie zahlt an der Polizei vorbei Millionen an Lösegeld. Reemtsma kommt nach 33 Tagen frei. Er war zurückgekommen, das schreibt sein Sohn Johann in seinem neuen Buch, aber er hatte einen Teil von sich nicht wieder mitgebracht. Vater, Mutter, Sohn sind gezeichnet von diesem persönlichen Drama.

Die Familie bekommt Personenschutz. Als die Bodyguards mit ihrer Arbeit beginnen, ist Johann 14 Jahre alt, will Sachen machen, von denen die Eltern nichts mitkriegen sollen. Alkohol trinken, Drogen nehmen, Mädchen kennenlernen. Wie soll das gehen, wenn man auf Schritt und Tritt begleitet wird?