Worum geht es?

Auch wenn die Hauptfigur in Joachim B. Schmidts neuem Roman Wilhellm Tell heißt, erinnert ansonsten wenig an das große Werk von Friedrich Schiller. Joachim B. Schmidt erzählt hier eine ganz neue und eigene Version des Klassikers.

Der Familienvater Wilhelm Tell ist ein Eigenbrötler, der mit niemanden so wirklich etwas zu tun haben will. Er hofft auf genug Essen, will jagen gehen, eine Kuh verkaufen, aber mehr eigentlich nicht.

Als Wilhelm Tell sich weigert, auf dem Marktplatz den Gessler-Hut zu grüßen, der als Symbol des Habsburger Königs gilt, bekommt er Probleme.