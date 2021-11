Buchtipp: Jo Nesbø - "Eifersucht"

Worum geht es?

Die Krimireihe rund um den Ermittler Harry Hole hat den norwegischen Autor Jo Nesbø berühmt gemacht. "Eifersucht" ist jedoch kein weiterer Band dieser Reihe, es ist eine Kurzgeschichensammlung - und jede dieser sieben Kurzgeschichten zeigt eine andere Facette der Eifersucht.

Was macht Eifersucht mit einem Menschen? Was kann dieses Gefühl in einem auslösen, zu welchen Taten kann die Eifersucht jemanden bringen? Das sind die Fragen, denen Jo Nesbø in seinem Geschichten auf ganz unterschiedliche Weise nachgeht.

In der Titelgeschichte geht es um den Athener Ermittler Nikos Balli, der ein Spezialist für das Mord-Motiv Eifersucht ist. Auf der Insel Kalymnos soll er den Vermissten Julian finden. Er und sein Zwillingsbruder sind in dieselbe Frau verliebt und seit es zum Streit kam, ist Julian verschwunden…