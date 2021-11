Was sagen Kinder zu diesem Buch?

Die 12-jährige Lili findet das Buch toll: "Es ist so spannend, gerade am Anfang, man weiß genau, gleich passiert etwas Aufregendes und man kann es kaum abwarten. Ich konnte mich gut in die Charaktere reinversetzen und habe sie ins Herz geschlossen."

Die Geschichte sei manchmal so traurig, dass man weinen müsse, aber auch lustig und man rätsele die ganze Zeit mit: "Ich möchte auf jeden Fall Teil 2 lesen".

Für wen ist das Buch?

Für alle Fans von mitreißenden Fantasy-Geschichten.

Das Buch auf einen Blick:

Jamie Littler

Die Legende von Frostherz 1: Die Reise beginnt

448 Seiten

Ab 9 Jahren

Verlag: Oetinger

Übersetzung: Nadine Mannchen

ISBN: 978-3-7891-0989-8

Preis: 16 Euro