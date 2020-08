Warum sollten Sie dieses Buch lesen?

Ilona Hartmann hat mit ihrem Debütroman "Land in Sicht" einen weiteren Beweis dafür geliefert, dass es nicht viele Seiten braucht, um eine gute Geschichte zu erzählen. So hat das Buch gerade mal 160 Seiten und lässt sich damit an einem Nachmittag durchlesen.

Es sind also in der Regel nur wenige Stunden, die man mit diesem Buch verbringt, aber es sind wirklich gute Stunden. Denn "Land in Sicht" ist ein Buch, das Spaß macht und einen wirklich gut unterhält. Dies liegt unter anderem daran, dass Ilona Hartmann ein tolles Gespür für ihre Figuren hat.

Sie erzählt auf amüsante Art von Janas Begegnungen mit den Rentnern und beschreibt einige skurrile Situationen. Und auch wenn es ein Buch über die Suche nach dem fehlenden Vater ist, rutscht Ilona Hartmann nicht in Richtung Kitsch ab, sondern sie erzählt klug und dramatisiert nicht künstlich.

Für wen ist das Buch?

Für Leser, die Lust auf eine literarische Kreuzfahrt haben und kurze Geschichten aus dem Leben mögen.

Das Buch auf einem Blick:

Ilona Hartmann

Land in Sicht

160 Seiten

Verlag: Aufbau Verlag

ISBN: 978-3-351-05076-4

Preis: 18 Euro

Kategorie: Roman