Worum geht es?

Bis zum Frühjahr 2020 gehörte Reisen einfach dazu. Egal ob in den Sommerferien oder im Herbst: Überall auf der Welt haben Menschen immer wieder ihre Koffer gepackt und sind losgereist. Doch dann kam Corona, der Lockdown - und die Welt stand plötzlich still.

25 deutschsprachige Autoren und Autorinnen machen sich in diesem Buch auf den Weg, erzählen vom Reisen und laden ihre Leser und Leserinnen ein, sie dabei zu begleiten, ein Stück mitzugehen.

So unterschiedlich die Autoren in diesem Buch sind, so unterschiedlich sind auch ihre Geschichten übers Reisen. Mal geht es um Zeitreisen, mal um Fantasiereisen, mal führt eine Geschichte durch die ägyptische Provinz, mal wird das eigene Zimmer nicht verlassen.