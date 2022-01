Was sagt Kritikerin Christine Westermann?

WDR 2 Literaturkritikerin Christine Westermann

Das Buch erzählt eine ungewöhnliche, fast schon magische Geschichte. Wie unterschiedlich sich Liebe anfühlt. Wie man sie spüren und geben kann. Beim Lesen des Romans ahnt man die Sehnsucht des Autors nach einer heilen Welt. Nach Menschen, die Hass in Liebe verwandeln können.



Ganz am Ende rutscht die Geschichte Richtung Märchen. Verklärt und lässt alles in den wärmsten Farben strahlen. Das schrammt nicht nur am Kitsch vorbei, da ist man am Ende auch mittendrin.

Für wen ist das Buch?

Für alle die Lust haben, mit guten Gedanken und kleinen Träumen ins neue Jahr zu starten.

Das Buch auf einen Blick:

Grégoire Delacourt

Die wärmste aller Farben

256 Seiten

Verlag: Atlantik

Übersetzung: Katrin Segerer

ISBN: 9783455011715

Preis: 22 Euro