Was sagt Kritikerin Christine Westermann?

WDR 2 Literaturkritikerin Christine Westermann

Selten wurde eine Affäre so grandios anders und neu erzählt. So nervenaufreibend, liebevoll, erotisch, federleicht und abgründig tief. Und doch klar, fast analytisch. Als würde jemand von außen beobachten, was die beiden Menschen sich antun.



Der Roman hat nicht mal zweihundert Seiten und fast am Ende steht ein bemerkenswerter Satz über das Sich-Ineinander-Verlieben: "Es gibt Geschichten, deren Anfang man sich am Ende nicht vorstellen kann." Wenn man das Buch gelesen hat und dabei vielleicht auch auf sein eigenes Leben und Lieben guckt, weiß man, wie weise und wahr dieser Satz ist.

Für wen ist das Buch?

Für alle Männer und alle Frauen, die sich schon mal heftig verliebt haben. Und sich mühsam wieder ent-lieben mussten.

Das Buch auf einem Blick:

Géraldine Dalban-Moreynas

An Liebe stirbst du nicht

192 Seiten

Verlag: Nagel & Kimche

Übersetzung: Sina de Malafosse

ISBN: 978331201174262

Preis: 20 €

Kategorie: Roman