Worum geht es?

Eva Menasse erzählt in ihrem neuen Roman von "Dunkelblum", einer fiktiven Kleinstadt in Österreich. Auf den ersten Blick wirkt der Ort sehr beschaulich, erinnert an jede andere Kleinstadt, doch der Eindruck täuscht, denn Dunkelblum war einst Schauplatz eines furchtbaren Verbrechens.

Die älteren Bewohner wissen, was damals passiert ist - in der Zeit des Nationalsozialismus. Doch es wird seit Jahrzehnten über die Tat und auch die Täter geschwiegen.

Dann kommt jedoch ein rätselhafter Besucher nach Dunkelblum. Es ist ein Mann, der Fragen stellt, der das Schweigen nicht akzeptieren will und plötzlich geraten die Dinge in Bewegung: Auf einer Wiese wird ein Skelett ausgegraben und eine Frau verschwindet …