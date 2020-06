Worum geht es?

Der Roman ist angelegt als ein Frage-Antwortspiel. Ein berühmter Bestsellerautor beantwortet die Fragen seiner Leser, die sie ihm im Internet gestellt haben.

In seinen Antworten, bei denen er weit ausholt, wird klar: Der Mann steckt mitten in einer Krise. In mehreren Krisen. Seine Ehe ist am Ende, das Schreiben wird ihm zu viel. Und das Leben sowieso.

Die Frage ist jetzt nur noch: Der Krisenautor, ist er frei erfunden oder hat er tatsächlich etwas mit dem richtigen Leben, dem des Autors Eshkol Nevo zu tun?