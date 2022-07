Erna Sassen, geboren 1961 in Beverwijk, besuchte die Theaterschool in Amsterdam. Ihr Jugendbuchdebüt "Das hier ist kein Tagebuch" wurde 2016 für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. "Ohne Dich" erhielt den renommierten Nienke van Hichtum-Preis 2021 in den Niederlanden. Martijn van der Linden ist ein niederländischer Kinderbuchillustrator und lebt mit seiner Familie in Rotterdam. Sein Buch "Tangramkatze" wurde 2017 mit dem Goldenen Pinsel ausgezeichnet.