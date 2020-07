Worum geht es?

Ein Roman über die Anziehung zwischen Männern und Frauen, über die Lust und das Laster, das Wünschen und das Wollen. Über die Freundschaft zwischen Frauen und die Liebe zu sich selbst.

Die Geschichte beginnt in New York, im Sommer 1940. Vivian ist 19 Jahre alt, fliegt wegen Faulheit vom College, wird zu ihrer Tante Peg geschickt, die ein Tingel-Tangel-Theater in New York besitzt. Keine Verpflichtungen, keine Ermahnungen, stattdessen ein Leben wie im Rausch.

„Wie einen Champagnercocktail,“ sagt die Autorin Elisabeth Gilbert, wollte sie dieses Leben beschreiben. „Hell, prickelnd und vergnüglich.“ Das ist ihr perfekt gelungen.