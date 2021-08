Was sagt Kritikerin Christine Westermann?

WDR 2 Literaturkritikerin Christine Westermann

Es ist ein Roman der verpassten Gelegenheiten. Ein Buch über den Mut, den es gebraucht hätte. Über die Träume, die man begraben hat, die Illusionen, die an der Wirklichkeit gescheitert sind. Und über die Sehnsucht, die keine Ruhe geben will.



Es ist ein Buch mit nur 142 Seiten, aber die haben es in sich. Gut geschrieben, mit überraschenden Wendungen, bis zur letzten Seite spannend. Ein Roman, den man nicht einfach so beiseitelegt. Weil man merkt, dass man nach der Lektüre selbst auf einer Zeitreise ist, in die eigene Vergangenheit.



Wie anders wäre mein Leben verlaufen, hätte ich damals meine erste Liebe geheiratet. Vielleicht säße ich dann jetzt nicht hier. Und könnte Ihnen nicht dieses Buch empfehlen. Was wirklich schade wäre.

Für wen ist das Buch?

Für alle Menschen, die schon mal den Gedanken hatten: was wäre gewesen, wenn ich ... Heißt: fast alle Menschen, oder?

Das Buch auf einen Blick:

Éliette Abécassis

Mit uns wäre es anders gewesen

144 Seiten

Verlag: Arche Verlag

Übersetzung: Julia Schoch

ISBN: 978-3-7160-2797-4

Preis: 18,50