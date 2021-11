Worum geht es?

Auf der Speisekarte nur von der oberen Hälfte bestellen. Dort, wo es billig ist. Schließlich, sagt der Vater, muss man in der Nachkriegszeit die Kröten zusammenhalten. Eines Tages, denkt der kleine Edgar, möchte ich Euch zum Essen einladen. Zu Spargel UND Kalbssteak.

Inzwischen ist der große Edgar Selge 73 Jahre alt. Und einer der besten Schauspieler Deutschlands. Im Herzen ein Kind der Nachkriegszeit, aufgewachsen mit dem kleinen Bruder Andreas und den zwei großen, Werner und Martin, die den Vater politisch auseinandernehmen wegen seiner Nazivergangenheit.

Als Nazi will dieser gar nicht wahrgenommen werden, aber sein ganzes Denk- und Sprachgebäude, schreibt Selge, ist in dieser Zeit errichtet worden und so schnell findet er kein anderes. Ein Vater, sanft und empfänglich für Musik, der den Sohn windelweich prügelt, wenn der nicht so funktioniert, wie er sollte.