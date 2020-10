Was sagt Kritikerin Christine Westermann?

WDR 2 Literaturkritikerin Christine Westermann

Dieses Buch ist ein Fest, eine grandiose Mischung aus Krimi, Liebes- und Familiengeschichte, mit einem Schuss Fantasy und Sciencefiction. Geschrieben mit überbordender Fantasie, der Lust an der Verwirrung des Lesers. Der Autor formuliert amüsant, intelligent und voller Sprachwitz, und auch wenn es über die Felder geht, ich habe mich zu keiner Sekunde gelangweilt. Im Gegenteil: etwas derart Schräges, Abgefahrenes, Utopisches und gleichzeitig so fest in der Wirklichkeit Verankertes habe ich lange nicht mehr gelesen.

Für wen ist das Buch?

Der Roman hat 368 Seiten. Und nimmt ein jähes abruptes Ende. Bei dem man als Leser ziemlich sauer werden könnte. Oder sich stattdessen darüber amüsieren kann, wie unberechenbar dieser Autor sein kann. Und will.

Das Buch auf einem Blick:

Heinrich Steinfest

Der Chauffeur

368 Seiten

Verlag: Piper

ISBN: 978-3-492-05867-4

22 Euro