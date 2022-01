Worum geht es?

Die Autorin Constanze Neumann erzählt in ihrem Roman "Wellenflug" die Geschichte zweier Frauen und damit zugleich die Geschichte eines Jahrhunderts. Es beginnt mit Anna, der Tochter eines Tuchhändlers. Schon früh muss sie in ihrer Familie Verantwortung übernehmen, Mutter und Vater unterstützen.

Ende des 19. Jahrhunderts heiratet Anna in Berlin, führt ein priviligiertes Leben in einer großbürgerlichen jüdischen Familie. Als sie dann 1881 ihren Sohn Heinrich auf die Welt bringt, setzt sie große Hoffnung in ihn.

Doch Heinrich schert sich nicht um die Konventionen der Familie. Er stürzt sich ins Berliner Nachtleben und verliebt sich in die mittellose Marie. Sie ist die zweite Frau, deren Geschichte hier erzählt wird und die Anna einfach nicht akzeptieren will.