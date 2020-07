Was sagt Kritikerin Christine Westermann?

Freundschaft ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern auch harte Arbeit. Und wie schön und wichtig Krach und Gezerre sein können, das beschreibt dieser Roman. Es ist ein Sommerbuch trotz der Konfrontationen, die sich durchs Buch ziehen, trotz der vagen Wehmut, die man immer wieder spürt.

Es wird geweint, gebrüllt, aber auch sehr oft gelacht. Der Leser lacht still in sich hinein, weil die Szenen manchmal so wunderbar absurd und doch so nah dran am richtigen Leben sind.

WDR 2 Literaturkritikerin Christine Westermann

Das Spannende: Man erlebt aus unterschiedlichen Perspektiven, was die drei so gegeneinander aufbringt. Wie sie versuchen, es unter der Decke zu halten, um die Freundschaft nicht gänzlich zu sprengen. Es nicht schaffen.

Für wen ist das Buch?

Dies ist zwar ein Roman über Frauen, aber trotzdem kein Frauenbuch. Es ist ein Menschenbuch. Also ein Buch für alle - und zwar für alle, die etwas über Freundschaft erfahren wollen.

Das Buch auf einem Blick:

Charlotte Wood (Autor)

Ein Wochenende (Buchtitel)

288 Seiten

Verlag: Kein & Aber

Übersetzung: Charlotte Wood

ISBN: 978-3-0369-5825-5

Preis: 22,00 Euro