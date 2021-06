Worum geht es?

B. Rosenberger Rosenberg ist Filmkritiker. Seinen Vornamen kürzt er extra ab, damit sein Geschlecht nicht erkennbar ist und auch sonst versucht er, sich in seinen Kritiken mehr als politisch korrekt zu zeigen. Lange dauert es allerdings nicht, bis man ihn als "alten weißen Mann" enttarnt.

Rosenberg lebt und schreibt so vor sich hin, Leidenschaft empfindet er für seinen Job schon lange nicht mehr. Doch dann stößt er auf einen bislang ungesehen Film, ein Meisterwerk. Mit einer dreimonatigen Spiellänge ist es der längste Film aller Zeiten.

Vielleicht könnte dieser Film Rosenbergs Durchbruch werden? Er will ihn der Menschheit zeigen, doch dann stirbt der Regisseur und die Filmrollen gehen in Flammen auf. Mit Hilfe von Hynose versucht Rosenberg, den Film in seinem Kopf zu rekonstruieren.