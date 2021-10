Worum geht es?

Die Hauptfigur in Cécile Wajsbrots neuem Roman "Nevermore" ist Übersetzerin. Nachdem eine gute Freundin stirbt, verlässt sie Paris und zieht sich nach Dresden zurück, um dort ungestört zu arbeiten. Sie will "To the Lighthouse" von Virginia Woolf ins Französische übetragen.

Woolfs Roman ist im Original 1927 erschienen. Die Hauptfigur versucht sich der Zeit und der damaligen Sprache anzunähern. Sie tastet sich ran, schreibt erste Sätze, verwirft sie, denkt alles nochmal neu.

Nachts streift sie durch die Straßen Dresdens und hofft, dass sie hier, wo einst so viel Schutt und Trümmer war, die richtigen Worte für den Text findet. Und plötzlich hat sie das Gefühl, nicht mehr allein zu sein. Sie spürt ihre tote Freundin und glaubt, mit ihr reden zu können…