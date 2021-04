Worum geht es?

Die Geschichte spielt irgendwo in Frankreich, in einer großen Stadt. Die junge Frau hat einen kleinen Sohn, gerade zwei Jahre alt. Der Vater ist schon lange abgetaucht. Der Kleine wird von allen bewundert. Doch mit seinen Trotzattacken bringt er seine Mutter an den Rand der Erschöpfung.

Sie ist rund um die Uhr mit dem Jungen beschäftigt. Wenn er mal kurz zur Ruhe kommt und schläft, versucht sie, im Kinderzimmer zu arbeiten. Sie ist Grafik-Designerin, sie braucht das Geld, aber keiner will eine alleinerziehende Mutter beschäftigen, die nur unregelmäßig Zeit hat.

Sie ist jung, träumt davon, abends mal wegzugehen, wenn der Junge eingeschlafen ist. Sie tut es. Anfangs nur ganz kurz, aber dann werden die kleinen Fluchten immer länger. Als sie schließlich erst früh am Morgen nach Hause kommt, hört sie Sirenen, sieht Blaulicht vor ihrem Haus.