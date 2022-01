Warum sollten Sie dieses Buch lesen?

Candice Fox ist eine begnadete Thrillerautorin. Sie schreibt flüssig, temporeich und so mitreißend, dass sich dieses Buch schlecht weglegen lässt, sondern am besten in einem Rutsch gelesen wird.

Der Thriller "606" bietet Hochspannung pur. Es gibt eine Verfolgungsjagd, jede Menge Psychopathen und einen Mann, der seine Unschuld beweisen will.

Auch wenn dieser Thriller nicht übermäßig brutal und bluttriefend ist, sollten zartbeseitete Leser doch lieber ihre Finger von diesem Buch lassen.

Für wen ist das Buch?

Für Fans von spannenden Thrillern und für alle, die es gerne schnell und actionreich mögen.

Das Buch auf einen Blick:

Candice Fox

606

467 Seiten

Verlag: Suhrkamp Taschenbuch

Übersetzung: Andrea O’Brien

ISBN: 978-3-518-47182-1

Preis: 16,95