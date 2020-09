Tante Poppi heißt eigentlich Theopoula Kechagia und stammt aus einem kleinen griechischen Dorf an der Grenze zur Türkei. Sie kocht so gut, dass die Leute Schlange standen, um in ihrem ersten Restaurant zu essen. Nun eröffnete sie gemeinsam mit ihrer Nichte Nikoletta Bousdoukou ein Café in Berlin.