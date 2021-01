Worum geht es?

Das Buch hat einen ungewöhnlich langen Untertitel und der macht schon mal klar, worum es geht: "Wie ich meine Familie einpackte, Koch in Lyon wurde und die Geheimnisse der französischen Küche aufdeckte." Bill Buford ist Amerikaner, Journalist, Literaturkritiker und hat zwei Bestseller geschrieben.

Wenn er in New York in einem angesagten Restaurant einen Tisch will, bekommt er ihn, egal wie lang die Warteliste ist. Findet er fast schon langweilig, auch deshalb beschließt er ziemlich Hals über Kopf, mit Frau und Kindern nach Frankreich zu gehen, um dort französisch kochen zu lernen.

Nicht irgendwo, sondern in Lyon. Die Lyoner sind nicht unbedingt gastfreundlich, Amerikaner finden sie besonders doof, aber das ist nichts gegen die Feindseligkeit, die Bill Buford, der kein Französisch spricht, als Kochlehrling in einem 3-Sterne- Laden entgegenschlägt.