Warum sollten Sie dieses Buch lesen?

"Der perfekte Kreis" ist ein leiser aber zugleich auch sehr besonderer Roman, einer der lange nachhallt. Wie auch in "Offene See" erzählt Benjamin Myers wieder sehr bildgewaltig und plastisch. Am liebsten möchte man direkt nach Südengland reisen und dort durch die Kornfelder ziehen.

Mit Redbone und Calvert hat der Autor zudem zwei außergewöhnliche Hauptfiguren geschaffen, die man gerne erlebt und durch die Geschichte begleitet. Sie sind zunächst nur flüchtige Bekannte, aber dann wird ihre Freundschaft immer tiefer und intensiver.

Der Autor Benjamin Myers erzählt ruhig, aber sehr intensiv. Der Text wendet sich der Natur dazu, steckt voller Naturbeschreibungen, wirkt dabei aber kein bisschen esoterisch.

Für wen ist das Buch?

Für alle, die den Roman "Offene See" von Benjamin Myers sehr mochten und die gerne Bücher lesen, die leise daherkommen.

Das Buch auf einen Blick:

Benjamin Myers

Der perfekte Kreis

224 Seiten

Dumont Verlag

Übersetzung: Ulrike Wasel, Klaus Timmermann

ISBN: 978-3-8321-8158-1

Preis: 22 Euro